Lavori in galleria sull'A3 Salerno-Cava: i disagi per gli automobilisti

Disagi in vista per gli automobili che utilizzano l’A3 Napoli-Pompei-Salerno. Per programmati lavori di manutenzione all’interno della galleria “Castello”, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di oggi e domani 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De’ Tirreni, verso Napoli, dalle 22 alle 6. In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A3, alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.