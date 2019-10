Lavori nelle gallerie sulla Cilentana: ecco i disagi

A partire da domani (mercoledì 23 ottobre) l’ Anas inizierà lungo la Strada Statale 18var - Cilentana, i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale di tipo sonoro nella galleria artificiale (km 140,600) e nelle gallerie La Crociata (km 142,300), La Bruca (km 143,300) e San Vito (km 144,000).

I disagi

Per consentire l'esecuzione degli interventi sarà attivato, in tratti saltuari, il senso unico alternato della circolazione, disciplinato da semaforo o dal personale di cantiere, nel tratto di statale compreso tra il km 140,500 e il km 145,300. Per limitare i disagi al traffico lungo la statale, i lavori saranno eseguiti in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo, a partire da domani, 23 ottobre, fino al 26 ottobre.