Lavori sulla condotta idrica da parte della Gori: rubinetti a secco a Castel San Giorgio

Rubinetti a secco a Castel San Giorgio, a causa di alcuni lavori sulla condotta idrica da parte della Gori. Per migliorare la funzionalità e ridurre le perdite, dunque, è prevista la sospensione dell'erogazione idrica dalle 10,30 alle 17 di martedì 30 gennaio, prevalentemente nella frazione di Torello. L’amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara, ha previsto l’adozione di tutte le misure utili per ridurre al minimo i disagi ai cittadini residenti nelle zone interessate dai lavori.

La mappa

Le strade interessate dall’interruzione idrica sono via Chiesa, via Risorgimento, via Santa Barbara, via Casa Amabile, via Cupa Delle Selve, via Antica Torello, vico Zambrano e tutte le traverse adiacenti e connesse.