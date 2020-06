Liceo Tasso, riprendono i lavori per la facciata interna: intervento da 300mila euro

Ripartiti, i lavori di messa in sicurezza degli istituti scolastici di pertinenza provinciale, tra cui quello avviato al Liceo Tasso di Salerno. Dopo la chiusura dei cantieri nel periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19, ora, procede regolarmente l'intervento per "il ripristino delle facciate interne del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno”.

“L’intervento, la cui spesa complessiva ammonta a € 300.000 euro, è stato reso possibile grazie alla messa a disposizione da parte della Regione Campania delle economie dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. L’onere dell’ammortamento del finanziamento, infatti, è posto a carico della Regione Campania.

I lavori consistono soprattutto nel ripristino delle pareti con il rifacimento degli intonaci in corrispondenza delle facciate della corte interna e nella riparazione degli infissi con sostituzione delle vetrate. Ad oggi è stata fatta la spicconatura degli intonaci degradati e si sta procedendo al rifacimento degli intonaci nuovi. La conclusione dei lavori è prevista entro settembre prossimo.

Ringrazio il Deputato, On Piero De Luca, che ha voluto seguire fin dall’inizio tutte le fasi dell’intervento e la Regione Campania, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ci permettono di mettere in sicurezza le nostre scuole e di garantire il diritto allo studio per i nostri ragazzi, soprattutto oggi in cui la scuola va tutelata e supportata".