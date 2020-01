Al via il restyling per il mercato di via Piave: stands nel parcheggio del Vestuti

Si è tenuta l’ultima riunione operativa, ieri pomeriggio, a Palazzo di Città per l’avvio dei lavori di restyling dello storico mercatino di via Piave. Come riporta La Città, il tavolo convocato dall’assessore al Commercio, Dario Loffredo, a cui hanno preso parte Salerno Mobilità, la dirigente del Settore, Elvira Cantarella, una rappresentanza dei vigili urbani e le sigle che rappresentano gli operatori mercatali, ha sancito per giovedì 16 gennaio alle 9.30 l’apertura del cantiere, salvo imprevisti.

L'annuncio

Con una delibera ad hoc, dunque, sarà stabilito lo spostamento degli operatori nella vicina piazza Casalbore: il mercato resterà lì, di fronte allo stadio “Vestuti”, fino alla fine dei lavori, per cui residenti e frequentatori della zona dovranno dire addio ai posti auto. Da lunedì, saranno rese note le ordinanze con i nuovi dispositivi a cui attenersi.