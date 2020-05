Messa in sicurezza nel comune di Eboli: al via i lavori

Al via, la messa in sicurezza sulla SP 30/a, nel comune di Eboli. Lunedì 25 maggio, infatti, la Provincia di Salerno consegna i “lavori di sistemazione di vari tratti del piano viabile dissestato".



“L’intervento riguarda la SP 30/a in comune di Eboli (Inn. Via Lauria) – Bivio SP 308 – Inn. SS 18 (Quadrivio di Santa Cecilia) per un importo di euro 51.144,00.

I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, inizieranno presumibilmente il 25 maggio.

Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende con gradualità e cautela. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità"