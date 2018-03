Lavori sulla Napoli – Salerno: chiuso il tratto nei pressi di Cava, ecco quando

Disagi per gli automobilisti, per via dei lavori sulla Napoli – Salerno: dalle 22 fino alle 6 di giovedì 29 marzo, è prevista l’interdizione al traffico del tratto fra Cava de’ Tirreni e Salerno, in direzione del capoluogo.

L'avviso

Lo ha comunicato l’Anas che ha spiegato come la chiusura sia dovuta per consentire la rimozione di un cantiere e l’esecuzione di lavori di pavimentazione e di manutenzione all’interno delle gallerie S.Liberatore e Castello. I veicoli provenienti da Napoli, dunque, dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cava De’ Tirreni e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Salerno per poter proseguire, poi, in direzione Reggio Calabria.