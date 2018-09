Lavori e opere all'orizzonte a Salerno: le anticipazioni del Governatore De Luca

Verrà presentato la settimana prossima, l'imponente programma di opere pubbliche in programma a Salerno. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, su LiraTv: dopo il rinvio della conferenza stampa di presentazione prevista ieri mattina, il Governatore ha parlato nuovamente della completa ristrutturazione che gode di finanziamenti regionali e che riguarderà il Parco del Mercatello, nonchè il Giardino della Minerva, il Teatro Verdi, il Casino Sociale, via Benedetto Croce, piazza Alario ed altre aree verdi.

Lo stadio

Inoltre, lo stadio Arechi sarà ristrutturato in occasione delle Universiadi 2019 e a breve partiranno anche i lavori per il sottopassaggio che collega la stazione ferroviaria con la cittadella Giudiziaria, nonchè i lavori della pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele. Cresce la curiosità, quindi, in attesa di conoscere la nuova data della presentazione delle opere all'orizzonte.