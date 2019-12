Parco Archeologico di Paestum: approvati lavori per un milione di euro

Al via i nuovi lavori di restauro e manutenzione nel sito Unesco di Paestum per un importo a base d'asta di 1,1 milioni di euro. Lo ha annunciato in una nota la direzione del Parco archeologico pestano che ha informato della firma del contratto. La gara d'appalto bandita dal parco è stata vinta dal consorzio Vittoria di Bracigliano.

I dettagli

I progetto per la prima volta viene bandito attingendo ai fondi interni al Parco, ricavati dalla gestione autonoma resa possibile dalla riforma Franceschini. Il direttore Gabriel Zuchtriegel ha affermato: "Continuiamo a reinvestire gli introiti di un lavoro quotidiano di tutela, accoglienza e promozione svolto da una squadra straordinaria quale quella di Paestum, che ha portato a 140mila visitatori in più rispetto a quattro anni fa e a un bilancio ordinario più che raddoppiato, grazie anche a sponsorizzazioni e donazioni da parte di aziende e privati del territorio. Con questo progetto facciamo un importante passo verso la manutenzione programmata che rappresenta la svolta decisiva nella conservazione del patrimonio: meno interventi di emergenza, più programmazione e monitoraggio continuo".

Le priorità

Il progetto prevederà la messa in sicurezza e il restauro di una parte dell'abitato antico di Paestum, ubicato tra il cosiddetto heroon e l'ekklesiasterion, con la creazione di nuovi percorsi e un aumento della leggibilità delle strutture antiche. Si tratterà di un progetto pilota che servirà i funzionari del Parco come campione per ampliare la manutenzione programmata a tutta l'area archeologica, dove attualmente si svolge anche un importante progetto di scavi e restauri con fondi europei.