Parco del Mercatello "si fa più bello", al via il restyling e l'ampliamento

Al via, questa mattina, i lavori di riqualificazione del Parco del Mercatello, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e dell'assessore allo Sport e all'Ambiente, Angelo Caramanno. Il principale polmone verde della città sarà protagonista nei prossimi mesi di un'operazione di restyling che prevede interventi di manutenzione dei percorsi pedonali, delle strutture in legno e delle vasche, oltre alla realizzazione di nuove mini-aree attrezzate per le attività sportive.

La novità

Sarà, inoltre, aperta e resa disponibile alla cittadinanza anche l'area attualmente recintata e non utilizzabile collocata a ridosso dell'area camper.

L'entusiasmo dell'assessore Angelo Caramanno

ll nostro gioiello richiedeva questa riqualificazione. I quartieri e la citta ne avranno un beneficio ulteriore. Si va avanti, senza sosta, con il lavoro ed il sostegno dei Colleghi Consiglieri ed Assessori

