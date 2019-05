Lavori al Montestella, il sindaco annuncia: "Nascerà un parco urbano"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dato il via stamattina ai lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco Montestella, la grande area verde a monte del quartiere Ogliara.

L'intervento

Mira a valorizzare uno dei punti ecologicamente e paesaggisticamente più affascinanti della città, consisterà in opere di pulizia, sistemazione e stabilizzazione della viabilità di accesso al parco, di realizzazione e stabilizzazione di sentieri escursionistici e di rimboschimento.

La presentazione

"Investimento di quasi 4 milioni di euro - ha ricordato il primo cittadino - Faremo interventi di ingegneria naturalistica, rispettosi delle prerogative dei siti. Metteremo in sicurezza i costoni, in un'area godibile e fruibile. I lavori di ammodernamento del parco, che rientra a pieno titolo nei Parchi Urbani, fanno parte del piano delle periferie - Governo Gentiloni - per complessivi 18 miliono di euro".

I cantieri

"E' il quinto cantiere che apriamo nel piano delle periferie - ricorda l'assessore Comunale all'urbanistica, Mimmo De Maio - riqualifichiamo e ripristiniamo i sentieri: in vetta siamo a mille metri sul livello del mare, una finestra spalancata su Punta Campanella, il Golfo di Salerno, la Valle dell'Irno, i Picentini. Lunedì, nel frattempo, comincerà la demolizione dei prefabbricati ad Ogliara".