Chiusa la strada statale di Pellezzano: cambia il percorso dei pullman

Dalle ore 22 di oggi, lunedì 29 luglio, alle ore 5 di martedì 30, sarà chiusa al traffico veicolare ed al transito pedonale Via Mazzini sulla SR88, nel tratto adiacente a Via Spontumata nella frazione di Cologna di Pellezzano.



Il provvedimento



La chiusura, disciplinata da apposita ordinanza della Provincia di Salerno, è dovuta a lavori urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza del tratto interessato, a causa di una serie di alberi siti in un’area privata che si stanno progressivamente riversando sulla carreggiata, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica e pregiudicando la pubblica illuminazione. L’intervento, sollecitato fortemente dall’Amministrazione Comunale, verrà eseguito interamente dal privato interessato, che si ringrazia per la disponibilità.

Il sindaco

“L’intervento si è reso necessario a causa del progressivo riversarsi degli alberi sulla carreggiata, e dunque, al fine di prevenire possibili pericoli, oltre ad evitare che potessero essere ulteriormente pregiudicate l’efficienza e l’efficacia del servizio di pubblica illuminazione in zona – commenta il Sindaco Francesco Morra – Dopo la bonifica degli argini del fiume Irno, di Via Stella, di Via De Gasperi, di Via della Quercia e numerose altre aree, con questo intervento confermiamo il costante monitoraggio del territorio. Pertanto, nella fascia oraria interessata, si invita a percorrere le strade alternative (SP27 e raccordo autostradale SA-AV) come illustrato sugli appositi cartelli che verranno preventivamente posizionati in tutti gli snodi principali in prossimità del cantiere. Inoltre, le corse dell’autobus n.10 relative ai SOLI orari riportati di seguito, verranno deviate sull’autostrada".

I pullman

Linea n.10 M.S.SEVERINO-SALERNO corse con fermate a Cologna ore 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, imboccheranno l’autostrada ad Antessano ed usciranno a Fratte. Linea n.10 SALERNO – M.S.SEVERINO corse con fermate a Cologna ore 22:07 e 22:37, imboccheranno l’autostrada a Fratte ed usciranno ad Antessano. Tutte le altre corse non subiranno nessuna modifica.