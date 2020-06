Manto di asfalto della viabilità a Pellezzano, al via i lavori

Al via i lavori di manutenzione del manto di asfalto della viabilità a Pellezzano, dal prossimo 17 giugno. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Morra che ha reso nota l’approvazione del progetto attraverso la delibera di Giunta Comunale dello scorso 10 aprile. L’importo del progetto è pari a 210.112, 87 euro. L’impresa esecutrice dei lavori è “Elia Domenico” con sede a Buccino. Redatto dall’architetto Giuseppe Braione dell’Ufficio Tecnico Comunale, il progetto, con la direzione dei lavori affidata al geometra Alessandro Della Calce, all’architetto Alfonso Landi e all’architetto Antonio Mazzei.

L'intervento

L’intervento è finanziato con riutilizzo dei residui su mutui Cassa Depositi e Prestiti spa. “Ci apprestiamo ad eseguire un altro intervento importante sul nostro territorio – ha detto il primo cittadino – si tratta del rifacimento del manto stradale di tutte le principali arterie di collegamento del nostro territorio Comunale. Un intervento necessario, soprattutto per i disagi che le disastrate condizioni delle nostre arterie hanno provocato nei confronti di automobilisti e pedoni. Intendiamo consegnare in breve tempo ai nostri cittadini e a tutti coloro che percorreranno le strade di Pellezzano, delle arterie che siano degne di essere percorse, soprattutto nel rispetto della sicurezza di automobilisti e pedoni”.

I dettagli del progetto

- la fresatura del conglomerato bituminoso (tappetino) esistente;

- trasporto in discarica autorizzata;

- posa in opera di nuovo tappetino per uno spessore di 3 cm. E per una superficie di circa 16.000 metri quadrati;

- rifacimento del sottofondo stradale per risagomatura con binder per circa 4.000 metri quadrati;

- nuova segnaletica orizzontale;

- nuova segnaletica verticale con installazione di circa 40 specchi per controllo visuale; 170 segnali varo tra “senso unico”, “divieto”, “obbligo” e “localizzazione territoriale.

I lavori dureranno 90 giorni e avranno inizio dalla frazione Coperchia ed andranno ad interessare come prima fase le seguenti strade: via Cacciatore (parte di sopra ad iniziare dall’area di sedime a parcheggio)/via Matteotti, via Livatino; via M.A. Galdi, via Cacciatore (parte inferiore verso la provinciale). Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio Area di Pianificazione ed Edilizia Privata del Comune di Pellezzano al numero di telefono: 089.568717 o attraverso mail: g.braione@comune.braione.sa.it

