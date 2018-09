Piazza della Libertà verso il completamento: i tempi e i fondi per il taglio del nastro

Quasi concluso, il cantiere del parcheggio interrato e di tutti i servizi sottostanti piazza della Libertà. Come ricorda La Città, la fase di avanzamento dei lavori affidati al guppo potentino Comes Spa è ormai al 98,5% del programma e si è già partiti con la campagna di collaudi.

I fondi

In corso, le verifiche di staticità dei tecnici del Comune e degli esperti. Intanto, il sindaco, Vincenzo Napoli , è stato accompagnato sul posto per un sopralluogo e per assistere ai primi rilievi. Nelle more delle verifiche e in attesa che sia recepita l’ultima tranche di fondi europei sbloccati dalla Regione, gli uffici tecnici del Comune sono al lavoro per mettere a punto il bando internazionale: lo scopo è avviare i lavori di completamento della piazza. Sul piatto, 26 milioni di fondi che arrivano dai “progetti retrospettivi”, alias soldi che non sono ancora stati rendicontati in sede europea e che possono essere riutilizzati nell’ambito della riprogrammazione “per attività riferite alla valorizzazione delle strategie di sviluppo urbano delle città”.

I tempi

Risulteranno necessari, dunque, 18 mesi perché, dal momento in cui la gara viene aggiudicata, si possa ipotizzare che i lavori possano concludersi. Si potrà poi riaprire il capitolo dedicato alle attività commerciali: solo una delle società che si sono aggiudicate i locali si è tirata indietro, per il resto sono pronte a partire con i lavori. Oltre ai negozi fronte mare, sotto la piazza saranno a disposizione e resi operativi 700 posti auto. Cresce la curiosità.