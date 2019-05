Estate 2019, un nuovo punto-accoglienza al porto Masuccio Salernitano

Salerno si prepara ad accogliere migliaia di turisti in vista della stagione estiva. In questi giorni, con grande anticipo rispetto agli anni scorsi, sono iniziati i lavori per l’allestimento del punto-accoglienza situato nei pressi del molo del Porto Masuccio Salernitano. Quest’anno, fatta eccezione per la biglietteria, la struttura che fornisce informazioni a coloro che arrivano in città o che partono per le splendide località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, sarà completamente nuova.

Gallery