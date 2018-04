Terza corsia sul raccordo Salerno-Avellino, Morra: "Sarà coinvolta anche Pellezzano"

I lavori per la realizzazione della terza corsia sul raccordo autostradale Salerno-Avellino coinvolgeranno anche il territorio comunale di Pellezzano.

I dettagli

Il progetto prevede, infatti, l’allargamento di via Stella alla frazione Cologna, attualmente unica strada di collegamento attraverso la quale poter raggiungere la frazione. Contestualmente verrà realizzata una seconda arteria stradale, che permetterà, per la prima volta, la presenza di due vie di collegamento che serviranno la frazione di Cologna. Soddisfatto l’ex assessore ed attuale candidato a sindaco Francesco Morra: “Un intervento di assoluta importanza strategica e logistica per il decongestionamento del traffico cittadino”