Lavori alla rete Enel: disagi nel centro di Salerno

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono il centro cittadino di Salerno. Per consentire lavori di ampliamento della rete di distribuzione di energia elettrica ad opera di Enel, dalle 8 alle 18 di domenica 24 febbraio sarà istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata (con rimozione forzata) in via Nizza (tratto compreso tra il civ. 184 e l'intersezione con via Mario Fabio).

L'avviso

Il transito veicolare, dunque, verrà interdetto sin dall'intersezione con via Memoli, ma anche da via Mario Fabio.