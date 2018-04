Voragine sul lungomare: al via i lavori per il ripristino della pavimentazione

Al via, dal prossimo lunedì, i lavori per ripristinare la pavimentazione del Lungomare Trieste, dopo il cedimento avvenuto agli inizi di febbraio a causa di un danno alla conduttura idrica. I tecnici della Salerno Sistemi hanno già provveduto a cantierizzare l’area nei pressi dell’Embarcadero. La riparazione del guasto interesserà la sostituzione di circa 60 metri di condutture idriche e si protrarrà per circa un mese.