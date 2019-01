Salerno, partono i lavori di ripavimentazione sul Corso e in altre zone

Dopo anni di attesa potrebbero riprendere a maggio i lavori di ripavimentazione nel centro di Salerno. Ad annunciarlo, a margine della conferenza stampa di presentazione di My Selection, la linea di hamburger premium di McDonald’s, è stato l'assessore al commercio Dario Loffredo parlando di ciò che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per riqualificare e rendere sempre più attraente la città sotto il profilo turistico.

Le aree

Ma quali sono le zone interessate? Sicuramente Corso Vittorio Emanuele, dove i sampietrini sono stati rimossi solo sul tratto da Piazza Vittorio Veneto a via Santissimi Martiri, mentre le altre aree sono Piazza Casalbore e via Piave che ospita non solo un grande parcheggio ma anche il mercato del quartiere Carmine.