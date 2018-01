Living Street a Nocera Superiore, al via i lavori del salotto urbano Taverne-Croce

Al via , il 28 gennaio alle 12, i lavori per il nuovo salotto urbano di Nocera Superiore. Si svolgerà, infatti, la cerimonia di posa della prima pietra a viale Croce. Led, marciapiedi, aree verdi ed arredo urbano: dopo il quartiere Pareti-Pucciano, un’altra parte storica della città, ovvero Taverne-Croce, è pronta a rinascere con l’avvio dei lavori di riqualificazione a cura dell’impresa Andreozzi per un valore complessivo di circa 600mila euro.

Le parole del sindaco Pasquale Cuofano

Il progetto si chiama Living Street ed ‘inglesizza’ il concept di salotto urbano inteso come spazio d’arredo di cui prenderci cura come se fosse il soggiorno di casa nostra: recupero e rigenerazione sono le due parole-chiave che scandiscono il piano di riqualificazione urbana nel senso che, con l’intervento, andremo a recuperare la storia antica di questo bellissimo borgo e rigenerare gli spazi con architettura e materiali di qualità. Stiamo cercando di dare alla città quella dimensione europea che mancava ovvero coniugare in maniera intelligente storia ed innovazione per fare di Nocera Superiore una vera smart city.

Le informazioni

Le arterie principali interessate dall’intervento sono via Taverne e viale Croce. Il team di progettisti che ha curato il piano è composto da Vincenzo Sportiello (RUP), Maurizio Fabbricatore (Progettista), Alberto Barone (Direttore dei Lavori).