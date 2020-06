Alternativa SS 18, riapre un altro cantiere: riprendono i lavori

Sono ripresi i lavori, dopo la sanificazione necessaria del cantiere, di costruzione del ponte sul rio Sguazzatoio nei comuni di Angri e San Marzano Sul Sarno. L’intervento era stato sospeso per l'emergenza sanitaria Covid 19 che ha paralizzato l’intero Paese.

“Quest’opera è parte dei lavori di realizzazione della viabilità alternativa alla Strada Statale 18 nell’Agro Sarnese Nocerino. L’intervento della costruzione del ponte sono iniziati lo scorso anno.

Il ponte, ad unica campata di lunghezza di circa m. 20, è realizzato con travi in cemento armato prefabbricato e ospiterà una sede stradale di tipo C1 di larghezza complessiva m. 10,50. Fa parte di un nuovo tratto in variante della lunghezza di circa 400 m. che migliorerà la S.P. 185, in un punto in cui questa ha una doppia curva pericolosa e un ponte di minori dimensioni.

La Provincia di Salerno ha ripreso i cantieri per la messa in sicurezza delle nostre strade, con il coordinamento del Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi e il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno".

