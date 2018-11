Salerno, scuole materne e medie comunali: al via i lavori

Al via, la risistemazione delle scuole materne e medie comunali. Come ha stabilito la Giunta Comunale di Salerno, dunque, partirà l'intervento che costerà circa 500mila euro: 207mila euro per le materne e 250mila euro per le medie.

I lavori

Per effettuare i lavori, è stato chiesto il mutuo alla Cassa depositi e prestiti, come riporta La Città. I lavori che non influiranno in alcun modo sullo svolgimento delle lezioni, prevedono interventi edili e agli impianti idrico sanitari.