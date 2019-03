Fondi dalla Regione Campania: riqualificazione della Strada Provinciale a Prepezzano

E' stato pubblicato sul portale della Regione Campania il decreto dirigenziale che consentirà l’avvio dei lavori urgenti e straordinari di miglioramento dell'efficienza funzionale e di messa in sicurezza della Strada Provinciale 367 - Ponte Molinello/Prepezzano, nel Comune di Giffoni Sei Casali. La proposta progettuale presentata agli uffici Regionali da parte dell’Amministrazione comunale vede aggiudicarsi un importante investimento finanziario pari a 998.660 mila euro.

Il progetto

Gli interventi previsti sull’intero asse, lungo circa 4 chilometri e 700 metri, di cui circa un chilometro interessa il territorio di San Cipriano Picentino, nel dettaglio, prevedono: scarificazione del manto stradale; demolizione e rifacimento del sottofondo; realizzazione delle cunette; posa in opera di barriere stradali; realizzazione di marciapiede; rifacimento del manto stradale in asfalto; illuminazione stradale; realizzazione della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale.

La reazione

Il Sindaco Francesco Munno, in merito al finanziamento, ha commentato: “Il lavoro quotidiano e costante dell’Amministrazione continua a dare i suoi buoni frutti. Finalmente tutti i cittadini del Casale di Prepezzano, ma non solo, potranno, già tra qualche mese, percorrere questa arteria in tutta sicurezza. Ringrazio i tecnici comunali che hanno progettato l’opera e l’Amministrazione comunale di San Cipriano Picentino per aver concesso il partenariato”. Sulla vicenda si è espresso anche il Vice Sindaco Luigi Vitolo: “La forte determinazione e la costante sinergia con la Regione Campania hanno premiato il nostro territorio. A breve è prevista l’inaugurazione del cantiere e l’avvio dei lavori, che mi auguro possano concludersi nel più breve tempo possibile, al fine di restituire questa importante via di collegamento all’intera Comunità”.