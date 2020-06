Lavori di messa in sicurezza a Pontecagnano e Battipaglia

Al via, nelle ultime ore, i “lavori di messa in sicurezza della SP 175 – Litoranea” nei comuni di Potecagnano e Battipaglia.

“L’intervento riguarda la messa in sicurezza della S.P. 175/a - Litoranea, nel tratto dal km. 6+500 Comune di Pontecagnano al km. 11+400 Comune di Battipaglia, per un importo di € 177.636,11.

I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, si prevedere che termineranno per i primi di agosto p.v.

Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende a pieno ritmo. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità e sulla ripresa dei cantieri per promuovere sviluppo e occupazione per i nostri territori.”