Lavori nella Valle dell'Irno: rubinetti a secco per 10 ore, la mappa dei disagi

Disagi in vista, nella Valle dell'Irno. Per la manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8 alle 18 di martedì 30 giugno in varie zone di Mercato San Severino.

Le strade senz'acqua

Corso Umberto I, Via Vittorio Emanuele III, Piazza San Marco, Via Spiano direzione Oscato, Via Cristoforo Colombo, Via Casa Leone, Via Villani, Vico Picone, Via Bagnara, Via Carratu, Via Corte Delli Carratu, Via Marco Polo, Via Brecciosa, Via Soroviello, Via Monticelli di sotto compresa area PIP, Via Monticelli di sopra, Via Corticelle, Via Giardino, Via G. Romano, Via Delle Corti area PIP, Via Vicinale dei Ferrari, Piazza Rota, Via Ortale, Via Nuova Valle Bracciola, Via Cognulo, Via Vicinale Casascio, Vico Biforcato, Vico Amoroso. Sono comprese tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE:

Via Delle Corti, Frazione Monticelli di Sotto presso uscita autostradale Area PIP;

BATTERIA DI FONTANINE:

Corso Umberto I, Piazzale esterno area adiacente Pozzo Stromboli;

BATTERIA DI FONTANINE n. 2:

Via Spiano, Frazione Oscato, Piazza Comunale area parcheggio.

La Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.