Lavori urgenti alla condotta idrica: mezza Salerno resta senz'acqua

A causa di lavori urgenti alla condotta idrica in località Lago Rosso nel comune di Postiglione, l’Asis (Salernitana Reti ed Impianti Spa) sospenderà sospenderà la fornitura idrica ai serbatoi serviti a partire dalle ore 4,30 di martedì 25 giugno. Il disagio riguarderà anche i serbatoi a servizio del Comune di Salerno a partire dalle ore 5,30. Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Salerno Sistemi si prevede possa avvenire nella tarda serata dello stesso giorno.

I disagi

La società Salerno Sistemi si attiverà per ridurre i disagi che la sospensione idrica determinerà sull'utenza cittadina. La fornitura verrà sospesa, per tutta la durata dell’interruzione idrica, alle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice e situate in Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via San Nicola del Pumbolo (parte alta) e Via Ciotoli (parte bassa). Non solo. Ma potrebbe rendersi necessario ridurre la portata in uscita dai serbatoi a partire dalle ore 15,30, e ciò potrà comportare riduzione della fornitura alle zone poste più in quota e/o alle utenze situate ai piani alti delle aree di: Torrione (Torrione, Felline, Torrione Alto, Casarse, Lauro), Pastena (Pastena, S.Eustachio, Europa, Italia), Zona Occidentale da Fiume Irno a zona Porto (Gelsi Rossi, Ferrovia, Calcedonia, Petrosino, Fratte, San Vito, Campione, Gelso, Carmine, Mennola, Centro, S.Eremita, Monti, Centro Storico, Porto)

L'avviso

Non risulteranno interessate dalla sospensione idrica le utenze ubicate nelle seguenti zone/località cittadine: le Frazioni Alte (tutte le frazioni di Giovi, Ogliara, Sant'Angelo di Ogliara, Sordina, Matierno, Pastorano, Brignano, Casa Roma, Casa Leone, Cappelle Sup. ed Inf.), Casa Manzo e Via Panoramica, Sala Abbagnano, Canalone, Calenda, Zona Industriale, Fuorni, Arbostella, Mariconda, Mercatello.