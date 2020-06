Lavori a Sordina, rubinetti a secco per 6 ore: la mappa dei disagi

Verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 17 giugno in diverse strade, a Salerno. Salerno Sistemi Spa fa sapere che la sospensione verrà effettuata per eseguire 2 interventi di riparazione sulla rete idrica in via Scattaretico, in località Sordina.

La mappa dei disagi

Resteranno a secco via Scattaretico, via Tuori, via Scardillo, via A.Valiante, via Casa Martino, via Casa Ferrara, via Matteo Lecce, via Casa Porta, via La Lopa e via Ripa. Disagi in vista.