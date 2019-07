Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco nel quartiere Carmine

Ancora disagi per diverse famiglie salernitane. La società Salerno Sistemi comunica, infatti, che per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Diego Tajani, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 11 alle 16 di giovedì 4 luglio in Via Diego Tajani (dal civico n° 2 ad incrocio con G. del Galdo) e in Via Francesco Crispi (dal civico n° 16 al civico n° 42). Rubinetti a secco anche nelle strade limitrofe. “La società – si legge nell’avviso - si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”.