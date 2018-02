Via Santi Martiri: al via la riqualificazione e la messa in sicurezza del sottopasso

Al via, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso pedonale in via Santi Martiri Salernitani. L'intervento che rientra nell'ambito dei lotti di manutenzione, terminerà tra qualche settimana.

I tempi

I lavori riguardano il ripristino della pavimentazione, il rifacimento degli intonaci e un nuovo sistema di illuminazione. Curiosità tra i residenti della zona e non solo.