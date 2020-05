Lavori sulla statale Amalfitana, a Cetara: le precisazioni dell'Anas

Riflettori puntati sui lavori lungo la strada statale 163 “Amalfitana”: Anas ricorda che l’intervento di messa in sicurezza del versante roccioso che incombe sulla statale è in capo al Comune di Cetara, che ne ha dichiarato l’Urgenza e l’indifferibilità. A seguito di un precedente movimento franoso, in relazione al quale il Comune di Cetara aveva effettuato un primo intervento, infatti, l’Ente ha comunicato ad Anas di dover procedere all’esecuzione dei lavori, che per la loro natura tecnica prevedevano la necessità – a salvaguardia della circolazione – di istituire il senso unico alternato tra il 44,950 ed il km 45,050, con brevi interruzioni temporanee del traffico contestualmente alle operazioni di disgaggio del materiale roccioso.

Anas ha quindi proceduto – in quanto Ente gestore dell’arteria stradale – ad emettere un’Ordinanza che consentisse alla ditta incaricata dal Comune di effettuare tali lavori in piena sicurezza.

