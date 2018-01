Disagi ai binario 1 della stazione di Salerno, vince il Codacons: partono i lavori

Molti cittadini hanno lamentato la pericolosità della salita e discesa dai treni Frecciarossa di Trenitalia al binario 1 della stazione ferroviaria di Salerno e si sono rivolti al Codacons per vedere riconosciuti i loro diritti. Ma, oggi, sono iniziati ufficialmente i lavori. “Da un'attenta verifica – afferma l’avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons – abbiamo rilevato che effettivamente la banchina della stazione di Salerno al binario 1 non rispetta ancora oggi le più elementari normative in materia di progettazione e gli standard minimi di sicurezza e che tale situazione di pericolo attenta continuamente la pubblica incolumità delle migliaia di utenti che affollano detta stazione, soprattutto nei periodi di più intensa affluenza turistica”.

La diffida si rese necessaria a causa di veri e propri salti che dovevano fare i passeggeri per salire e scendere dal treno. “Ovviamente la mancata risoluzione del problema - continua Marchetti - avrebbe costituito pericolo per la sicurezza dei pubblici trasporti ex art. 432 c.p. oltre che per l’incolumità pubblica, senza tener conto che il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce all’art.17 che le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni devono adottare le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall’articolo 26 di detto regolamento”.

Nel medesimo dispositivo si specifica che in caso di inosservanza dell’obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti a sanzione amministrativa, fermi restando in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti. Di qui l’annuncio: “Il cartello presente in stazione comunica che i lavori di adeguamento inizieranno in data odierna ed è quindi una grande soddisfazione essere riusciti ad ottenere un risultato così rapido a tutela della sicurezza dei passeggeri in modo da prevenire incidenti come è accaduto purtroppo nei mesi scorsi ed in passato”.