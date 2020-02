Lavori alla stazione marittima, Celano interroga il sindaco sui posti auto

L'opposizione punta i riflettori puntati sui lavori alla stazione marittima di Salerno. Il consigliere comunale Roberto Celano, infatti, ha presentato un'interrogazione all'amministrazione, per sapere se il sindaco e intenda intervenire sulle autorità competenti per consentire ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane ed agli agenti della Guardia di Finanza di avere appositi spazi di parcheggio nelle zone limitrofe al luogo di lavoro, evitando così i disagi causati dai lavori in corso. E, ancora, "se si ritiene di chiedere alle autorità proposte un controllo dettagliato sui permessi rilasciati per parcheggiare all'interno dell'area portuale, atteso che, sembrerebbe, che siano autorizzati autoveicoli appartamenti a persone che non avrebbero necessità alcuna, ne' titolo, per accedere liberamente nell'area", si legge nella nota di Celano.

Le precisazioni e i dubbi del consigliere