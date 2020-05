SR 266, al via la consegna dei lavori nei comuni di Nocera e Castel San Giorgio

Entro domani la Provincia di Salerno consegnerà i “lavori di risagoma, consolidamento e rinforzo del piano viario sulla Strada Regionale 266, ricadenti nei comuni di Nocera Inferiore e Castel San Giorgio. L’intervento prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. “L’intervento – dichiara il presidente Michele Strianese – relativo alla SR 266 ricade sia nel comune di Nocera Inferiore per un importo di euro 46.298,14 che nel comune di Castel San Giorgio, per un importo di 41.755,16 euro”.

La tempistica

I lavori, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, presumibilmente dovrebbero essere ultimati secondo il seguente calendario. Entro il 18 maggio 2020 sarà fatta la pavimentazione della S.R.266, e nel giro di quindici giorni poi verrà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale, con ultimazione complessiva quindi dei lavori. “Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende con gradualità e cautela. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità” conclude Strianese.