Lavori sulla strada statale 268 “del Vesuvio”: disagi ad Angri e Scafati

Proseguono i lavori di nuova pavimentazione drenante sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, in provincia di Napoli. Ma i disagi, previsti nei prossimi giorni, coinvolgeranno anche il territorio salernitano.

La mappa dei disagi

A partire da lunedì 18 e fino al 25 marzo sarà chiusa la carreggiata nord, in direzione di Napoli, tra il km 17,300 ed il km 19,850, nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano. La circolazione proveniente da Angri dovrà uscire allo svincolo di San Giuseppe Vesuviano-Poggiomarino e, seguendo il percorso alternativo indicato in loco, rientrare allo svincolo di Palma Campania. Interdetta al transito, inoltre, sempre in direzione Napoli, la rampa dello svincolo di Palma Campania d’uscita sulla statale 268; la circolazione potrà utilizzare lo svincolo di Poggiomarino.

Inoltre, per lavori propedeutici alla ultimazione della nuova tratta tra il km 27,200 ed il km 29,200, compresa l’apertura parziale dello svincolo di Bagni (che avverranno entro la fine di questo mese) – tra le 21.30 di martedì 19 marzo e le 21.30 di mercoledì 20 marzo, sarà chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – la tratta compresa tra gli svincoli di Angri-via Ortalonga e di Scafati (dal km 26,620 al km 27,200), in provincia di Salerno. Alla circolazione saranno segnalati percorsi obbligatori lungo la viabilità locale che comprende – tra le altre – le strade provinciali 5 e 127, in corrispondenza degli svincoli di Angri-via Ortalonga e Scafati.