Capo d'Orso, lavori sulla SS Amalfitana: ecco i tempi e il costo dei lavori

Proseguiranno per diverse settimane i disagi sulla Strada Statale 163 Amalfitana, prima chiusa e poi riaperta al traffico il 14 agosto, in seguito ad alcuni sopralluoghi post incendio.

I lavori

Il restringimento mediante barriere new jersey con regolamentazione del traffico a senso unico potrebbe non essere rimosso a breve - scrive Il Vescovado - I lavori urgenti disposti dal Comune di Maiori costano circa 60mila euro ma i tecnici hanno chiesto anchee nuovi interventi di disgaggio o fissaggio, mediate reti, di grossi massi in bilico. Lavori onerosi, stimati in oltre 100mila euro