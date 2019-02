Iniziano i lavori sulla Sp135 a Battipaglia: rimosso grosso pino a Capaccio

Tra pochi giorni (lunedì 4 marzo) inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale avvallata lungo la Strada Provinciale 135 che ricade nel comune di Battipaglia. Ad annunciarlo è il presidente della Provincia Michele Strianese: “Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità“.

A Capaccio Paestum

Intanto nella città dei Templi gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile hanno rimosso il pino che, nei giorni scorsi, era parzialmente caduto su un’automobile in corsa. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Ora si attende la messa in sicurezza degli altri alberi che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di nuove raffiche di vento in località Linora.