Lavori in alcune strade di Angri: la mappa dei disagi

Da oggi è istituito il senso unico alternato in alcune strade di Angri per i lavori di fresatura dell'asfalto in preparazione della posa in opera degli attraversamenti pedonali a raso che saranno installati in diverse strade della città. In particolare nei pressi delle scuole cittadine.

I disagi

Inoltre nei giorni 22, 23 e 26 febbraio saranno istituiti alcuni divieti di transito per l'installazione degli attraversamenti pedonali, mentre il comando di polizia locale istituirà in quelle aree, il limite di velocità dei 30 km orari. Le aree interessate dall’intervento sono 6 e saranno ubicate nelle immediate vicinanze degli ingressi scolastici. Le installazioni avverranno in via Stabia, via Da Vinci, via Dante Alighieri, via Badia, via Nazionale e via D’anna.

Il commento

Il sindaco Cosimo Ferraioli: “Si entra nella fase operativa per l'installazione degli attraversamenti pedonali a raso. Un'iniziativa di questa amministrazione e del comando della Polizia Municipale, che ha progettato l’installazione in 6 diversi punti della città. Ci tengo a chiarire che questo è soltanto un primo lotto di interventi. Infatti sono state previste delle somme ulteriori da destinare all’installazione di ulteriori attraversamenti a raso in altre parti della città, cercando di coprire, nel più breve tempo, l’intero territorio comunale”.