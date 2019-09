Manutenzione strade provinciali: saranno investiti 500mila seuro

Maxi finanziamento per le strade provinciali. Inizieranno nei prossimi giorni nuovi lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria nei vari comuni ricadenti in Area 1 e in Area 2. “Si tratta di interventi – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – di consolidamento, ripristino e messa in sicurezza della sovrastruttura stradale di Strade Provinciali e Regionali di nostra competenza, per un impegno economico di oltre 434mila euro".

Comuni coinvolti

Lavori imminenti per la SP 35/a nel comune di Petina, messa in sicurezza del piano viario mediante istallazione di barriere di sicurezza stradale a protezione bordo laterale (90mila euro). Interventi sulla SR 267 nel tratto ricadente nel comune di Agropoli, consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e miglioramento deflusso acque di scolo (17.262,21 euro) e sulla SP 305 nel comune di Contursi Terme, messa in sicurezza di una curva pericolosa in località “Scomolati” (27mila euro). Si procederà anche sulla SR 407 nel comune di Buccino, consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale mediante posa in opera di gabbionata a contenimento della sede stradale (53.311,09 euro); la SP 36 nel comune di Sicignano degli Alburni, lavori urgenti di sistemazione del piano viario e di pertinenze stradali (37.325,55 euro); la Sp 110 nei comuni di Capitello e Ispani, miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari (54.500 euro).