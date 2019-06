Messa in sicurezza delle strade provinciali: aprono i cantieri a Caggiano, Perito e Rofrano

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni saranno aperti tre nuovi cantieri nella zona sud.

Nel comune di Perito i lavori avranno inizio, condizioni meteorologiche permettendo, nella giornata di oggi in cui sarà sottoscritto anche il verbale di consegna dei lavori, al km 6+300 della Strada Provinciale 56/a, con l’esecuzione dei lavori di risagoma e rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura. L’importo è di 58.499,12 euro. Nel comune di Caggiano, sulla Strada Provinciale 442 i lavori di segnaletica dovrebbero essere terminati entro il 28 giugno. L'importo è di 16.046,06 euro incluso oneri della sicurezza pari ad 507,60 euro, al netto del ribasso d’asta. Infine, nel Comune di Rofrano, si procederà all’effettivo inizio delle lavorazioni lungo la tratta della Strada Provinciale 18, fra Rofrano e Sanza, valore finale dell’appalto di 27.578,85 euro.

“Ovviamente inizio e conclusione dei lavori sono strettamente connessi alle condizioni metereologiche che in questo periodo sono particolarmente instabili. Quindi, tempo permettendo, gli interventi manutentivi sulle nostre strade proseguono. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per il supporto il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, e la Regione Campania, in particolare il suo Presidente, On. Vincenzo De Luca, per la particolare attenzione dedicata ai nostri territori.”