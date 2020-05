Lavori sulle strade della provincia di Salerno: stanziati oltre 3 milioni di euro

La Regione Campania ha finanziato 7 interventi di messa in sicurezza di strade regionali presenti in vari comuni della Provincia di Salerno, per un totale di 3.552.814,80 euro. Il finanziamento è in attuazione della delibera Cipe 54/2016 e Regione Campania Dgr 104/2018 per lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”.

Le strade

Gli interventi riguardano innanzitutto la ex SS-SR 488/C, nel tratto ricadente nel Comune di Castel S. Lorenzo e di collegamento con il Comune di Felitto. Poi altri lavori sono previsti sulle SP6, SP384, SP434 e SP298 nell'Agro Nocerino Sarnese. Un intervento invece interessa Piazza Virgilio alla frazione Palinuro del comune di Centola. Un altro la SP3 nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Altri lavori invece riguardano la SP29 tratte ricadenti nei comprensori comunali di Battipaglia - Olevano sul Tusciano - Montecorvino Rovella. Poi la sistemazione del percorso alternativo alla SR Ex SS164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del comune di Montecorvino Rovella denominata Maccaronera-Pezze. Infine lavori anche sulla SP11A-SP11B nei comuni di Capaccio, Albanella e Roccadaspide, tra il nodo con la SS18 e la SS166- Stralcio ricadente nel comune di Roccadaspide.

Il commento di Strianese: