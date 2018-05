Giro d'Italia: al via i lavori sulle strade provinciali, il piano traffico a Capaccio

Al via, la manutenzione e la messa in sicurezza di molte strade provinciali. Palazzo Sant'Agostino, di concerto con le comunità montane, provvederà a migliorare le condizioni di alcune arterie, di cui diverse che saranno interessate dal passaggio della “carovana rosa” del Giro d’Italia, il 12 maggio.

In particolare, previsti i lavori sulla SP 267 (Castellabate), sulla SP 430 (Roccagloriosa), sulla SP 278 (Agropoli e Paestum). Inoltre, presso la rotatoria a Poderia, verrà sistemato l'impianto di illuminazione.

Parla il consigliere provinciale, Pasquale Sorrentino

Questi sono segnali importanti, nel contesto di precarietà in cui ci troviamo, ottenuti con fatica e determinazione, per cui ringrazio il Presidente Giuseppe Canfora, il Consiglio Provinciale, i colleghi Antonio Rescigno e Carmelo Stanziola. La questione province dovrebbe al più presto accendere il dibattito nazionale, oggi ridotto ad un parlarsi addosso senza dire nulla. Diversamente, solo per la Provincia di Salerno, rimarrebbero “senza governo” (oltre all’Italia) anche 2700 km di strade ed oltre 170 plessi scolastici. Un disagio immane, per gli automobilisti, per i giovani, per le famiglie, per le scuole, per i lavoratori di ogni ordine e grado. Un corto circuito normativo e politico che tocca la carne viva delle persone: è necessaria una nuova forma di “resistenza” in conflitto con la “fiacca esistenza” di un Parlamento litigioso ed infantile.



Capaccio si prepara alla Carovana Rosa

E tornando al Giro d'Italia, i ciclisti attraverseranno anche la Città dei Templi sabato 12 maggio, in occasione dell’ottava tappa che partirà da Praia a Mare e arriverà a Montevergine di Mercogliano. Il passaggio per Capaccio Paestum è previsto tra le 14:30 e le 15. In occasione di tale passaggio resteranno chiuse dalle ore 12 alle ore 16.30 le seguenti strade:

* via Linora SP278 -> intersezione via Linora con via Molino di Mare -> km 1.9

* via Molino di Mare ->intersezione con via Magna Graecia ->km 1.6

* via Magna Graecia da intersezione via Molino di Mare – Magna Graecia (S.Venere) -> intersezione Tavernelle – Magna Graecia (Paestum) -> km 2.1

* SP175 da intersezione Tavernelle – Magna Graecia (Paestum)->intersezione via Laura – via Marittima (Tenuta Lupò) -> km 2.2

* SP175 da intersezione via Laura – via Marittima (Tenuta Lupò) -> intersezione via F. Gregorio - Gromola Varolato ->km 3.5

* SP175 intersezione via F. Gregorio - Gromola Varolato-> Foce Sele ->km 3.0

L’unico tratto di strada utile e percorribile per collegare la parte est con la parte ovest del territorio comunale è l’intersezione semaforica Laura (intersezione via Laura con viale della Repubblica).

I percorsi alternativi

ZONA LIDI Loc. Torre di Mare e Laura direzione Salerno o Agropoli

Via Poseidonia direzione Nord -> intersezione con via Laura Mare direzione Est -> via Laura mare - intersezione via Laura Mare con via Laura direzione Est-> viale dalla Repubblica direzione Est -> sottopasso ferroviario di Capaccio Scalo -> SS18 direzione Salerno o Agropoli

ZONA LIDI Loc. Licinella direzione Salerno o Agropoli

Via Licinella Sp278 direzione Nord -> intersezione con via Nettuno direzione Ovest-> intersezione via Nettuno con via Poseidonia direzione Nord intersezione con via Laura Mare direzione Est -> via Laura mare - intersezione via Laura Mare con via Laura direzione Est-> viale dalla Repubblica direzione Est -> sottopasso ferroviario di Capaccio Scalo -> SS18 direzione Salerno o Agropoli

DIREZIONE SALERNO

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Salerno

DIREZIONE AGROPOLI

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Agropoli

DIREZIONE VALLO DELLA LUCANIA

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Acropoli->uscita svincolo Ogliastro C.to -> direzione Ogliastro C.to -> Torchiara ->Rutino

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> via SP13 direzione Capaccio Capoluogo -> Trentinara -> Stio

PERCORSO PULMAN PER PAESTUM DA SALERNO/AGROPOLI

SS18 uscita Paestum -> via Ponte Marmoreo direzione Ovest -> Stazione ferroviaria -> Parcheggio

SS18 uscita Capaccio Scalo -> via Magna Graecia direzione Sud -> intersezione con via Tavernelle – Porta Aurea -> via Porta Aurea -> direzione Stazione ferroviaria