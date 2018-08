Baronissi, lavori sulla Tangenziale: Valiante chiama il Prefetto

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante sollecita l'urgente convocazione di un incontro in Prefettura per risolvere le problematiche connesse ai lavori di adeguamento che interesseranno vari tratti dell'autostrada Salerno - Avellino e della Tangenziale.

Il commento

Per il primo cittadino della Valle dell’Irno: “il rischio è che senza un adeguato coordinamento, la valle dell'Irno (e il territorio comunale di Baronissi in particolare) si paralizzi”. Non solo. “I nuovi interventi, previsti da settembre, comporteranno forti disagi. Sollecitati lavori celeri, tempi certi e un coordinamento serrato con Prefettura, Anas e Comuni per scongiurare paralisi e disagi ai cittadini” conclude Valiante.