Riprendono i lavori in Tangenziale, code e traffico fino in zona Fratte

Dopo la sospensione dei lavori ad agosto, la Tangenziale di Salerno in direzione Sud è nuovamente interessata dagli interventi di messa in sicurezza e manutenzione, in zona Fratte: a causa del restringimento della carreggiata, traffico e code tornano, dunque, a riguardare il raccordo autostradale.

I disagi

Con l’imminente inizio dell’anno scolastico, la situazione, purtroppo, non potrà che peggiorare. L'auspicio è che si prendano provvedimenti ad hoc per limitare i disagi per gli automobilisti.