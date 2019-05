Incidente sulla Tangenziale di Salerno, al via i lavori: disagi alla circolazione

Al via, diversi lavori di manutenzione nelle province di Salerno e Napoli. Nel nostro territorio, dunque, sono state attivate limitazioni al transito lungo alcune strade statali.

I disagi

In particolare, sulla Tangenziale (SS18) – per la necessità di predisporre interventi di manutenzione, a seguito dell’impatto di un mezzo pesante fuori sagoma in corrispondenza dell’impalcato del viadotto che sovrappassa la via Wenner al km 63,150 – è attualmente istituita una limitazione al transito per i mezzi pesanti, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in direzione di Pontecagnano, tra il km 63,500 ed il km 63,250 ed in direzione di Salerno tra il km 62,900 ed il km 63,200. L’uscita obbligatoria è allo svincolo ‘Zona Industriale-Stadio Arechi’, con rientro allo stesso svincolo sia per la direzione Salerno che per Pontecagnano.