Lavori sulla tangenziale di Salerno, chiusa una carreggiata: la mappa dei disagi

Disagi in vista per gli automobilisti: per il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria tra lo svincolo di via Irno e lo svincolo di Fratte in corrispondenza del viadotto ‘Cristoforo’, situato al km 54,850 della Tangenziale, infatti, a partire dalle ore 22 di questa sera, venerdì 23 marzo, inizieranno chiusure al transito, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22 e le 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

I dettagli

Nel dettaglio, nelle notti tra il 23 marzo ed il 28 aprile, sarà chiusa la carreggiata nord – in direzione Pontecagnano/Fratte – dal km 57,200 (uscita Sala Abbagnano) al km 55,200 (innesto con l’autostrada A2 “del Mediterraneo”), compresa l’interdizione della rampa di immissione dallo svincolo di Sala Abbagnano in carreggiata nord al km 57,160. Durante la chiusura i veicoli leggeri e pesanti diretti a Fratte e a Salerno Centro dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Sala Abbagnano al km 57,200, con prosieguo su viabilità comunale. I veicoli leggeri e pesanti diretti sulla autostrada A2, verranno deviati allo svincolo di Sala Abbagnano con rientro dal medesimo svincolo in direzione sud verso lo svincolo di Pontecagnano della A2 e in alternativa si consiglia lo svincolo di Zona Industriale al km 63,500.

Gli altri divieti

Inoltre, lungo la tratta della carreggiata nord compresa tra l’entrata dello svincolo di Sala Abbagnano e l’uscita dello svincolo Fratte vigerà il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Tali veicoli, se provenienti da Pontecagnano e diretti a Fratte o a Salerno Centro, potranno utilizzare gli svincoli di Zona Industriale al km 63,500, San Leonardo al km 62,100, Mariconda al km 60,700 a Pastena al km 58,800 oppure allo svincolo di Sala Abbagnano al km 57,200, con prosieguo lungo viabilità comunale. I veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate diretti invece all’Autostrada A2 “del Mediterraneo” dovranno fruire dallo svincolo di Pontecagnano.