Lavori sulla Tangenziale di Salerno: i consigli di Anas agli automobilisti

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale di Salerno.

La mappa

Per la presenza dei cantieri e per limitare i disagi alla circolazione soprattutto nella fascia oraria mattutina (tra le 7 e le 11) l’Anas consiglia di utilizzare anche lo svincolo di Pontecagnano Nord, per i veicoli diretti in Tangenziale e provenienti dall’ A2 “Autostrada del Mediterraneo” (tratto Fisciano-Salerno) o dall’A3 “Napoli-Pompei-Salerno”.

I lavori

I lavori in corso riguardano la demolizione e ricostruzione dei cordoli, la rimozione delle vecchie barriere e l’installazione delle nuove tipo Anas, il rifacimento dei giunti, l’impermeabilizzazione del viadotto e della pavimentazione stradale. Le attività saranno temporaneamente sospese nel periodo dell’esodo estivo per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.