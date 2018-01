Lavori in tangenziale a Salerno: la mappa dei disagi

Per la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto di sovrappasso alla ferrovia, al km 65,400 della Tangenziale di Salerno (SS18), nel territorio comunale di Pontecagnano, a seguito delle festività natalizie e dell’evento Luci d’Artista, a partire da martedì 16 gennaio saranno in vigore restringimenti delle carreggiate sud e nord, con chiusura della corsia di sorpasso.

I disagi

Fino al 16 marzo 2018 la limitazione al transito sarà in vigore in direzione Pontecagnano tra il km 65,100 ed il km 65,600 ed in direzione Fratte tra il km 66,100 ed il km 65,500. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Inoltre, per l’esecuzione di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria “Masso della Signora”, situata sempre sulla Tangenziale di Salerno, tra le 9 e le 17 dei giorni giovedì 11 e giovedì 18 gennaio sarà attivo il restringimento della carreggiata sud (in direzione di Pontecagnano) tra il km 55,300 ed il km 56,700.