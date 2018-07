Lavori sulla Tangenziale di Salerno, traffico in tilt: l'ira del Comune di Baronissi

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante interviene sull’enorme mole di traffico che quotidianamente si registra sul raccordo autostradale Salerno – Avellino e lungo tutte le strade urbane a causa dei lavori sulla Tangenziale di Salerno in direzione sud verso.

Il primo cittadino della Valle dell’Irno spiega: “I lavori di manutenzione alla tangenziale di Salerno da troppi mesi creano disagi gravissimi a Baronissi e a tutta la Valle dell’Irno. La pazienza di cittadini e automobilisti è finita. Chiediamo con fermezza che vengano conclusi gli interventi per scongiurare ulteriori e ancora più gravi criticità”. Gli fa eco l’assessore alla viabilità Luca Galdi: “La situazione è insostenibile è necessario che l’Anas acceleri prevedendo più operai e lavori nelle ore notturne, per favorire il ritorno alla normalità. Non si possono penalizzare, per mesi, migliaia di pendolari e ingolfare le strade cittadine a causa di rallentamenti nella gestione dell’opera. Siamo molto preoccupati anche in vista dell’esodo per le vacanze estive. Registriamo già nel fine settimana lunghe file e rallentamenti, ad ogni ora, con seri pericoli per la sicurezza”.

Sulla questione interviene anche il comandante della Polizia Municipale di Baronissi Francesco Tolino: “Il transito veicolare sulle strade cittadine ha raggiunto ormai livelli di intensità tali da pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare locale. Sono in aumento i casi di incidenti soprattutto nei pressi delle uscite dello svincolo autostradale. Tutto ciò crea problemi alla sicurezza e all’organizzazione della mobilità sul territorio”.