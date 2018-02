Castellabate, partono i lavori per il terminal bus sul borgo

Partiti i lavori per l’allargamento e il miglioramento dell’area di sosta dei pullman già presente in via Monsignor Farina, località Croci a Castellabate capoluogo.

I dettagli

L’intervento, che permetterà di agevolare la sosta temporanea e le operazioni di carico e scarico dei passeggeri, consiste nell’arretrare un muro esistente e di utilizzare un’area privata adiacente alla strada comunale per allargare la zona carrabile. Inoltre il nuovo terminal verrà attrezzato con pensilina, marciapiede, illuminazione e panchine, rifinito in pietra locale e con fioriere, per il miglioramento della funzionalità e dell’estetica di uno dei luoghi d’ingresso del centro storico.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Costabile Spinelli: “Grazie a questo progetto eviteremo gli ingorghi che si verificano durante le operazioni di manovra dei mezzi e miglioreremo visibilmente il traffico che si crea, viste le condizioni e la dimensione dello slargo attualmente utilizzato, soprattutto nel periodo estivo o durante i tanti eventi che animano il borgo antico, che è ormai diventato una tappa fondamentale per i turisti che scelgono di visitare il nostro Comune”.