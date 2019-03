Lavori e messa in sicurezza sulla Ravello-Tramonti: strada chiusa

La Comunità Montana dei Monti Lattari comunica che è necessario chiudere al traffico veicolare domani, martedì 19 marzo, il tratto di strada Ravello-Tramonti, dal chilometro 6+650 al 7+400. La chiusura è in programma dalle ore 8.30 alle 12 e si rende necessaria per alcuni interventi urgenti. Lungo la Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, in un contesto molto particolare, espsto a frane, si lavora senza sosta per la progettazione delle azioni di messa in sicurezza.